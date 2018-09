Ecco le ultime anticipazioni e news dei programmi di martedì 18 settembre 2018 in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda la terza stagione della seguitissima fiction Rai con Gigi Proietti Una pallottola nel cuore. Nessuno riesce a riprendersi dalla morte di Enrico. Non solo Francesca, figlia affezionata che viveva con il padre, ma anche Maddalena, che in passato aveva avuto una lunga relazione con lui. Bruno inizia ad indagare per far luce sulla verità.

Su Rai 2 vedremo i campionati mondiali di volley Italia – Slovenia. Su Rai 3 vedremo il programma tv #cartabianca.

Guida tv, i programmi di martedì 18 settembre 2018 su Canale 5, Italia 1, Rete 4 e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time di stasera sulle reti Mediaset. Su Retequattro andrà in onda il film Die Hard – Trappola di cristallo. Holly, la moglie del poliziotto John McClane, è presa in ostaggio da un gruppo di terroristi. La polizia cerca di contrattare con i malviventi, ma Jhon ha un altro piano…

Su Canale 5 vedremo la prima puntata della prima edizione di Temptation Island Vip, reality Mediaset condotto da Simona Ventura.

Su Italia 1 andrà in onda il film Segnali dal futuro. La7 stasera propone il talk show di politica condotto da Giovanni Floris Di martedì.