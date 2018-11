La puntata di Verissimo di sabato 3 novembre 2018 andrà regolarmente in onda, nonostante la conduttrice, Silvia Toffanin, sia stata bloccata dal maltempo a Portofino con il compagno, Piersilvio Berlusconi, e i loro figli. Nonostante sarebbe saltata la registrazione che avrebbe visto tra gli ospiti anche Fabrizio Corona.

L’ex re dei paparazzi sarebbe dovuto tornare a Verissimo per raccontare la “verità” che aveva minacciato di raccontare subito dopo l’acceso confronto con Ilary Blasi fuori dalla Casa del Grande Fratello vip. Dunque, l’intervista a Fabrizio Corona è stata slittata a data da destinarsi.

Verissimo: Alena Seredova ospite nella puntata di sabato 3 novembre 2018.

Nell’appuntamento di sabato 3 novembre 2018, tra gli ospiti presenti nel salotto di Verissimo ci sarà anche l’ex moglie del portiere Gigi Buffon, Alena Seredova dove rivelerà a Silvia Toffanin e ai telespettatori di Canale 5 alcuni aneddoti sulla sua vita privata.

Dalla redazione di Verissimo, hanno fatto sapere che la puntata sarà trasmessa come da programma, e che “tornerà in studio Alena Seredova dopo un lungo periodo di silenzio“, anche se non è stato ancora rivelato in che veste, e non hanno rivelato neppure quando la puntata è stata registrata.

Si presuppone che, la puntata con l’intervista Alena Seredova sia stata registrata con maggior anticipo rispetto alle altre, forse proprio per ceoncedere dello spazio a Silvia Toffanin così da poter andare in vacanza con il compagno e i loro figli.