Nelle puntate di Una Vita di martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22 novembre 2018, le anticipazioni mostrano che Diego organizza un ospedale da campo per dare sostegno agli sfollati mentre Leonor è disperata perché non trova Pablo. Vediamo insieme cosa rivelano le trame degli episodi in onda su Canale 5 a partire dalle 14:10.

Una tragedia si è abbattuta su Calle Acacias. Un violento terremoto ha scosso la città, provocando nel quartiere danni alle persone e agli edifici. Gli ospedali sono sovraffollati ma per fortuna Diego organizza un ospedale da campo per strada. Intanto c’è apprensione per Samuel, feritosi salvando la sua amata Blanca.

«Samuel Alday fuori pericolo!»

Secondo le anticipazioni di Una vita – Acacias 38, Leonor è disperata perché non riesce a trovare Pablo

Samuel Alday viene dichiarato fuori pericolo, ma comunque è necessario che stia a riposo per un certo periodo. Il giovane è stato molto coraggioso nel salvare Blanca e finalmente la sua famiglia può tirare un sospiro di sollievo per la sua salute. Intanto Antoñito approfitta della situazione per sparire dalla circolazione, facendo tanto preoccupare Lolita, che inizia a cercarlo disperata.

«Pablo è scomparso!»

Ma chi non può tranquillizzarsi è Leonor. Secondo le anticipazioni di Una vita – Acacias 38, la giovane non riesce più a trovare Pablo: non sa che il marito è rimasto sotto le macerie, lasciato lì da Ursula. Arturo ringrazia Simon per avergli salvato la vita e il maggiordomo, seppur accetti questi ringraziamenti, cerca di mantenere il distacco da quello che è il suo nemico giurato.