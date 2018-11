Scopriamo quali sono le ultime anticipazioni e news di venerdì 30 novembre sulla prima serata delle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda lo spettacolo di solidarietà Prodigi – La musica è vita. Protagonisti sono 11 piccoli talenti, che si esibiranno nel canto, nella danza, nella musica. Ci saranno, inoltre, tanti prestigiosi ospiti, tra cui Nino Frassica ed i testimonial UNICEF Raimondo Todaro e Geppi Cucciari.

Su Rai 2 andrà in onda il programma Nemo – Nessuno escluso. Verranno raccontate storie d’attualità ed a commentarle saranno ospiti noti.

Su Rai 3 alle 21:20 vedremo il film con Stefania Rocca e Giorgio Pasotti Un matrimonio da favola. Daniele sta per sposarsi a Zurigo, ed invita i suoi quattro migliori amici dei tempi del liceo alle sue nozze. I quattro decidono con entusiasmo di partire per Zurigo, felici di rivedersi. Per tutti e cinque gli amici, però, il fine settimana trascorso insieme in Svizzera riserverà delle sorprese inaspettate…

Guida tv di venerdì 30 novembre 2018, le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7

Venerdì 16 novembre 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Canale 5 vedremo il varietà Scherzi a parte.

Su Retequattro vedremo il programma tv Quarto grado. Su Italia 1 vedremo il film The escape – Colpo di stato. Per concludere, stasera La7 trasmetterà il programma Propaganda live.