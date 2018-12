E’ terminata la terza edizione del reality di Canale 5 “Grande Fratello Vip” condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini, con il trionfo di Walter Nudo. Secondo posto, invece, per Andrea Mainardi e terzo per Silvia Provvedi. Dopo un contributo video sull’ultima settimana in casa dei finalisti, è partito il più classico dei video emozionali finali dove tutti si sono commossi. Walter Nudo, nel corso della serata ha ricevuto la sorpresa dei suoi figli. L’attore ha poi svelato che quando ha partecipato all’Isola dei Famosi il figlio più piccolo è rimasto traumatizzato «un giorno all’asilo ha detto mio papà è andato su un isola e non è più tornato».

Walter Nudo chiede scusa ai figli per aver sofferto la sua mancanza quando è sbarcato sull’Isola dei Famosi 15 anni fa

Walter Nudo, ha raccontato come i ragazzi avessero molto sofferto per la sua mancanza quando è sbarcato sull’Isola dei Famosi 15 anni fa. Martin e Elvis avevano 6 e 3 anni e Walter Nudo ha raccontato che il figlio più piccolo in quel periodo si era chiuso in se stesso e non parlava più: “Ha alzato la mano un lunedì mattina e ha detto ‘Mio papà è andato su un’isola e non è più tornato’. È stata dura”, ha ammesso.

“Ho chiesto scusa per questo, perché per colpa delle mie cose devono andare incontro alla sofferenza, anche se più lieve”, ha detto ancora Walter Nudo a cui è stato fatto credere che solo Martin era potuto essere presente, poiché uno dei due figli, Elvis, era a San Pietroburgo. Ma alla fine con grande sorpresa anche Elvis era a Roma per riabbracciare il suo papà e la sorpresa per Walter è stata grande nella puntata finale del Grande Fratello Vip.