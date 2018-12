Nelle tre puntate di Un Posto al Sole in onda giovedì 13, venerdì 14 e lunedì 17 dicembre 2018, di cui vi diamo qui le anticipazioni, Valerio inizia a sentire molti sensi di colpa per aver abbandonato Alberto al suo destino di condannato innocente mentre Elena, che ha scoperto la colpevolezza di Vera, deve scegliere da che parte stare.

Vediamo insieme le anticipazioni della soap partenopea, in onda come sempre su Rai 3 alle 20:45. Elena ha intuito durante il processo di Alberto che Marina le ha mentito. La giovane Giordano decide allora di affrontare la madre per scoprire quale segreto le stia celando. Intanto in tribunale l’udienza continua e Valerio, a causa dell’atteggiamento da lui stesso assunto, non può fare a meno di sentirsi in colpa.

Le nuove anticipazioni di UPAS, Il dilemma di Elena Giordano

Secondo le anticipazioni di UPAS, Elena ottiene le risposte che cercava da Marina, che le rivela l’identità dell’assassino di Veronica Viscardi: Vera! La Giordano è sconvolta da questa notizia, soprattutto per il suo rapporto con Valerio. L’uomo infatti sta cercando di riavvicinarsi a lei dopo un periodo di gelo. Ora Elena deve prendersi un momento di riflessione per decidere da che parte schierarsi.

Alberto lotta per dimostrare la propria innocenza

Alberto, dal canto suo, sta cercando di incastrare Vera e Valerio con tutti i mezzi disponibili pur di dimostrare la sua innocenza. Secondo le anticipazioni di UPAS, Palladini è rimasto solo dopo che proprio Viscardi, l’unico ad essere stato dalla sua parte fino a quel momento, lo ha abbandonato. Ma l’uomo non si dà per vinto e pian piano sta riuscendo nel suo intento, portando allo scoperto i lati più oscuri della famiglia Viscardi.