Stasera, giovedì 13 dicembre 2018, scopriremo chi sarà il vincitore della 12esima edizione del talent X Factor. I quattro concorrenti rimasti in gara i Bowland, Luna Melis, Anastasio e Naomi si sfideranno per la vittoria finale sul palco del Mediolanum Forum di Assago. Tante saranno le sorprese, a partire dalle scenografie ai grandissimi ospiti nazionali e internazionali che si esibiranno sul palco e canteranno con i concorrenti. Scopriamo insieme le anticipazioni e gli ospiti della puntata finale di X-Factor 2018.

X Factor 2018, anticipazioni e ospiti della finale di giovedì 13 dicembre 2018

I quattro talenti duetteranno nella prima manche con Marco Mengoni. Dopo l’uscita di Atlantico e prima del suo tour Europeo MengoniLive2019 in partenza la prossima primavera, torna sul palco di X Factor a distanza di quasi dieci anni dalla sua vittoria per rivivere le emozioni con i concorrenti, accompagnandoli nelle loro ultime performance prima di scoprire chi sarà il vincitore di questa edizione 2018 del talent targato sky. Sono attesi anche gli ospiti d’eccezione i Muse, il gruppo italiano pop del momento Thegiornalisti e Ghali, fra i protagonisti della nuova scena trap italiana.

Solamente tre concorrenti accederanno alla seconda manche di gara della finale di X Factor 2018, dove i ragazzi presenteranno il Best of, ovvero un medley di tre fra i brani presentati nel corso della gara che più li rappresentano. Anastasio sceglie come suo Best of “Se piovesse il tuo nome”, “Generale” e “The Wall”, mentre i Bowland cantano “Sweet Dreams (Are Made of This)”, “Senza un perché” e “Seven Nation Army”. Luna, invece, con “Mica Van Gogh”, “God is a Woman” e “Blue Jeans” e Naomi con “Bang Bang”, “Look at me now” e “Never enough”. A questo punto della gara i concorrenti rimarrano in due e si giocheranno il tutto e per tutto intonando il loro inedito.