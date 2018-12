Oggi ci concentreremo sulle acconciature per Natale e Capodanno con una raccolta di idee In cima a tutte le classifiche abbiamo i fiocchi, un vero evergreen. Per questo Natale provate a realizzare uno chignon e ad applicare un fiocco glitter oppure rosso alla base. Se amate le acconciature semplici e chic la scelta che fa per voi è senza dubbio lo chignon basso.

Per le feste il consiglio è quello di abbinarlo ad una corona di vischio oppure ad alcune trecce per le amanti del minimal. Ultimi ma non per importanza i capelli sciolti, la migliore scelta da sempre e per sempre. Rendeteli scintillanti con un paio di forcine glitter, oppure provate i tattoo per capelli.

Altre idee per le acconciature da sfoggiare a Natale 2018

L’acconciatura per Natale ha come parola d’ordine “originalità“. Analizziamo altre acconciature perfette da sfoggiare a Natale e che non ti faranno di certo passare inosservata. Fiocco si, ma di capelli: se solitamente usi aggiungere fermagli o cerchietti alle tue acconciature, per questo Natale scegli un bel fiocco fatto di capelli. In rete ci sono davvero tantissimi tutorial per realizzarlo da sola direttamente a casa tua, ma se proprio non ci riesci, scarica la foto sul tuo cellulare e affidati alle mani di un parrucchiere esperto.

Molto raffinata è l’idea di realizzare un semplicissimo raccolto da impreziosire con un cerchietto rosso in pendant con il rossetto. Quest’acconciatura è perfetta se il Natale lo trascorrerai a casa tua e quindi da buona padrona di casa finirai di cucinare poco prima dell’arrivo degli ospiti quindi probabilmente non avrai il tempo di passare dal parrucchiere.

Capelli corti con coroncina: chi l’ha detto che le acconciature sono solo per chi ha i capelli lunghi? Certo alcune pettinature richiedono una certa lunghezza, ma chi ha i capelli corti può sempre optare per una coroncina natalizia che farà risaltare il make-up.

Letteralmente albero di Natale in testa: molto originale e sfiziosa è anche l’idea di realizzare un mini albero di Natale con i capelli, sostituendo il puntale con una bellissima stella glitterata! Anche in questo caso esistono tantissimi tutorial in rete, ma se non vi va di fare da sole, correte con la foto dal vostro parrucchiere.

Semi raccolto prezioso: infine, per chi vuole un’acconciatura particolare ma senza eccessi, l’idea vincente è il semi raccolto, da impreziosire con un accessorio che doni luce alla propria pettinatura.