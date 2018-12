Ecco le ultime anticipazioni e news dei programmi di martedì 18 dicembre 2018 in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda la fiction L’ amica geniale. Lila si fidanza con Stefano mentre Elena, per non essere da meno, si fidanza con Antonio per cui, però, non prova nulla.

Su Rai 2 vedremo l’ultima puntata del talent show culinario di Rai 2 Il ristorante degli chef, e a fine puntata si scoprirà il nome del vincitore, che avrà la possibilità di formarsi nella scuola internazionale di cucina italiana Alma. Stasera ci saranno tanti ospiti speciali, tra cui Giancarlo Magalli, Massimiliano Rosolino, Veronica Maya, i protagonisti della fiction Rai Il paradiso delle signore, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, Martina Stella, Rocío Muñoz Morales e le Signorine buonasera Rosanna Vaudetti, Gabriella Farinon, Mariolina Cannuli e Paola Perissi. Giudice speciale per la finale sarò lo chef due stelle Michelin Andrea Aprea. Su Rai 3 vedremo il programma tv #cartabianca.

Guida tv, i programmi di martedì 18 dicembre 2018 su Canale 5, Italia 1, Rete 4 e La7

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time di stasera sulle reti Mediaset. Su Retequattro andrà in onda la soap spagnola Il Segreto. Su Canale 5 vedremo il film Una tata magica. Su Italia 1 andrà in onda il film 300. La7 stasera propone il talk show di politica condotto da Giovanni Floris Di martedì.