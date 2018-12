Ecco le ultime anticipazioni e news della prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda il programma musicale Sanremo Giovani. Ascolteremo 24 giovani artisti che si sfideranno per poter accedere alla sezione Big del Festival della Canzone Italiana: solo due di loro potranno realizzare il sogno.

Su Rai 2 va in onda il film Saving Mr Banks. Il film parla della scrittrice che ha dato vita a Mary Poppins e ci spiega come è stato realizzato il bellissimo film della Disney. Pamela Lyndon Travers accetta di incontrare Walt Disney per ascoltare le sue idee riguardo al progetto cinematografico. Spesso ci sono stati scontri di idee, ma ne è nato un grande capolavoro. Su Rai 3 vedremo il film Dio esiste e vive a Bruxelles.

La guida tv di questa sera, giovedì 20 dicembre 2018 e le ultime anticipazioni e news sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7

Ecco la nostra guida Tv sulla prima serata delle principali emittenti con le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti Mediaset. Su Rete 4 vedremo il documentario Freedom – Oltre il confine. Su Canale 5 andrà in onda la serie tv con Raoul Bova Ultimo – caccia ai Narcos.

Su Italia 1 verrà trasmesso il film Fausto & Furio. Secondo le anticipazioni della guida Tv, su La7 vedremo la serie tv Body of proof

con gli episodi Delitto perfetto, Anime perdute, Il figlio del Boss e Occhio per occhio