Giorgio Manetti e Anna Tedesco, pur non facendo più parte di Uomini e Donne, riescono ancora oggi a far parlare di loro fuori dalla trasmissione. Il cavaliere e la dama del Trono Over, sia in TV che sui social, non hanno mai nascosto di essere buoni amici e di frequentarsi lontano delle telecamere. Questo loro legame, come molti ricorderanno, è stato però motivo di discussione all’interno del programma.

Molti, come per esempio Gianni Sperti, hanno accusato i due di avere una relazione segreta e di far finta di essere amici solo per continuare a stare in TV. Queste continue insinuazioni, alla fine, hanno inevitabilmente fatto diventare pesante il clima in studio, tanto da spingere addirittura Anna a lasciare il suo posto nel parterre femminile. Subito dopo di lei anche Giorgio ha lasciato Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Giorgio e Anna insieme a cena

Pur avendo la possibilità di frequentarsi fuori, e questo bisogna dirlo, Giorgio Manetti e Anna Tedesco non si sono mai messi insieme. Giorgio adesso si è pure fidanzato con una donna estranea al mondo dello spettacolo. In questo modo, dunque, sia lui che Anna hanno dimostrato quanto fossero infondate le voci sul loro conto.

Le polemiche che li hanno coinvolti a Uomini e Donne, però, riescono purtroppo ad influenzare ancora il pensiero di alcuni fan del Trono Over. Niente o nessuno ha mai confermato una possibile relazione tra i due eppure sono bastate due foto insieme (condivise sui social in queste ore) per far impazzare il gossip sul loro conto.

Giorgio e Anna continuano a vedersi perché stanno insieme? Sono una coppia? Giorgio e Anna sono stati a cena insieme, è vero, ma in fondo erano in compagnia di altri amici e non da soli. Ma poi, se davvero avessero qualcosa da nascondere (anche se adesso non essendo più nel programma non sono tenuti a dar più conto a nessuno), avrebbero condiviso tutto sui social?