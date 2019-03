Zagabria (Croazia) – Luigi Di Maio ha dichiarato che “L’Europa deve cambiare prima di tutto dandosi una ragione di esistere: rimettere al centro i lavoratori”. Il vicepremier ha annunciato a Zagabria la proposta di un “salario minimo orario per tutti i cittadini europei, perché se non hai un salario minimo non sei più un lavoratore ma uno sfruttato“.

In seguito, il leader del M5S ha scritto su Facebook: “Oggi ho avuto il piacere di essere ospite degli amici croati di Živi zid e di Ivan Vilibor Sinčić, i nostri alleati per il gruppo che vuole riaccendere il sogno europeo. È stata un’occasione per incontrare nuovamente anche Pawel Kukiz, arrivato dalla Polonia, e Evangelos Tsiobanidis dalla Grecia. Una giornata piacevole e costruttiva, per continuare a lavorare sui temi in vista delle prossime elezioni europee, a partire dalla difesa dei diritti e della dignità dei lavoratori di tutta Europa stabilendo un salario minimo europeo”.

Sulla flat tax “non fare facili promesse alla Berlusconi”!

Di Maio è intervenuto successivamente anche sulla flat tax. “Sulla Flat tax familiare troveremo una soluzione insieme alla Lega – ha dichiarato – come abbiamo sempre fatto. Sono molto fiducioso. Noi come M5S abbiamo lavorato a una riduzione degli scaglioni e della pressione fiscale attraverso il coefficiente familiare e in questo senso si individuerà un punto di incontro, ne sono certo. L’importante è non fare facili promesse alla Berlusconi, come rappresentanti dello Stato non dobbiamo mai dimenticarci di avere delle responsabilità nei confronti dei cittadini”.