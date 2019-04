Stasera, sabato 27 aprile 2019, alle 20.35 su Rai 1, un nuovo appuntamento di Ballando con le stelle, il dancing show condotto da Milly Carlucci affiancata da Paolo Belli. Una quinta puntata ricca di nuove emozioni con la gara dei big che si daranno battaglia per proseguire il loro cammino nella competizione. Durante la serata, non mancheranno le simpatiche incursioni di Robozao e, a bordo pista, i commenti taglienti di Roberta Bruzzone.

Cochi e Renato, ballerini per una notte a Ballando con le stelle 2019

I due grandi artisti comici, Cochi e Renato saranno protagonisti dello spazio “Ballerino per una notte”, dove si cimenteranno in una nuova sfida, sulla pista di “Ballando con le stelle”. Affronteranno un vero e proprio “tour de force” imparando in poche ore, una coreografia realizzata per loro, da eseguire durante la diretta del programma.

La loro esibizione verrà valutata dalla giuria presente in studio. Il punteggio che otterranno sarà utile a una delle coppie in gara, aiutandola a migliorare la classifica finale. Durante questa quinta puntata di Ballando con le stelle ritorna il torneo “Ballando con te”, dedicato alla gente comune. Ad esibirsi in questo primo appuntamento, due giovanissimi talenti, Giorgia Pia Gatto da Reggio Calabria e Gabriel Boschi da Grosseto.

Le coppie che si contendono il gradino più alto del podio di Ballando con le stelle 2019 sono suor Cristina con il Team Oradei composto da Stefano Oradei, Giulia Antonelli e Jessica De Bona, Manuela Arcuri con Luca Favilla, Ettore Bassi con Alessandra Tripoli, Milena Vukotic con Simone Di Pasquale, Nunzia De Girolamo con Raimondo Todaro, Enrico Lo Verso con Samanta Togni, Dani Osvaldo con Veera Kinnunen, Angelo Russo con Anastasia Kuzmina, Lasse Lokken Matberg con Sara Di Vaira, e infine Marzia Roncacci con Samuel Peron. Le coppie composte da Kevin e Jonathan Sampaio con Lucrezia Lando, Marco Leonardi e Mia Gabusi e Antonio Razzi e Ornella Boccafoschi sono state eliminate momentaneamente dalla gara, ma continuano ad allenarsi duramente in sala, in attesa della staffetta di ripescaggio.