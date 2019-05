Da martedì 14 fino al 25 maggio 2019 andrà in scena la 72esima edizione del Festival di Cannes. I temi principali dei film, di questa edizione 2019, sono “Amore e rivolta, romanticismo e politica” come ha spiegato il direttore Thierry Fremaux, nel momento della presentazione della selezione film in concorso. Vediamo insieme i film in concorso e le giurie chiamate a valutare le candidature.

Ecco i film in concorso alla 72esima edizione del Festival di Cannes

Il film d’apertura della 72esima edizione del Festival di Cannes sarà The Dead Don’t Die di Jim Jarmusch. Tra i film in concorso a Cannes 2019: Dolor y Gloria di Pedro Almodovar, Il traditore di Marco Bellocchio, The Wild Goose Lake (Nan fang che zhan de ju hui) di Diao Yinan, Parasite di Bong Joon Ho e Le Jeune Ahmed di Jean-Pierre Dardenne & Luc Dardenne.

E ancora i fil Roubaix, une lumière di Arnaud Desplechin, Atlantique di Mati Diop, Matthias and Maxime di Xavier Dolan, Little Joe di Jessica Hausner, Mektoub, My Love: Intermezzo di Abdellatif Kechiche, Sorry We Missed You di Ken Loach, Les Misérables di Ladj Ly, A Hidden Life di Terrence Malick, Bacurau di Kleber Mendonça Filho & Juliano Dornelles e poi The Whistlers (La Gomera) di Corneliu Porumboiu.

E infine, in concorso alla 72esima edizione del Festival di Cannes, ci saranno i film Frankie di Ira Sachs, Portrait de la jeune fille en feu di Céline Sciamma ,It Must Be Heaven di Elia Suleiman, C’era una volta… a Hollywood di Quentin Tarantino e Sibyl di Justine Triet.

Ecco la giuria internazionale dei film in concorso al Festival di Cannes 2019

A valutare, come presidente della giuria internazionale, le candidature per il concorso principale, ci sarà il regista, sceneggiatore e produttore messicano Alejandro González Iñárritu. Tra i giurati ci sarà anche la regista e sceneggiatrice italiana Alice Rohrwacher che proprio al Festival di Cannes del 2018 vinse il premio per la miglior sceneggiatura per “Lazzaro felice”. A completare la giuria internazionale i registi e sceneggiatori francesi Enki Bilal e Robin Campillo, l’attrice Elle Fanning, il produttore greco Yorgos Lanthimos, l’attrice e regista del Burkina Faso Maimouna N’Diaye, il regista polacco Paweł Pawlikowski e la regista statunitense Kelly Reichardt.