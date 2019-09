Adriana Volpe: dopo l’intervista a Verissimo il web schierato a favore della conduttrice!

Adriana Volpe oggi è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha raccontato la vicenda delle offese ricevute da Giancarlo Magalli durante la conduzione del programma I Fatti Vostri. Situazione in seguito alla quale la Volpe ha sporto una querela contro il conduttore. Il popolo del web si è schierato a favore di Adriana Volpe. Nell’intervista a “Verissimo” la conduttrice ha raccontato cosa è accaduto: “In questi vent’anni ho avuto l’opportunità di fare il mio cammino professionale accanto a persone come Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci che mi hanno insegnato questo lavoro, per cui sono serena: mi hanno contattato in tanti e sono pronta per provare un nuovo cammino”. “Sono cresciuta guardando Magalli in tv e pensavo fosse una persona meravigliosa con cui lavorare“, ha aggiunto.

Adriana Volpe decide di far valere i propri diritti e di tutelare la propria immagine in tribunale dopo le offese ricevute.

Adriana ha sempre creduto fermamente di non essere mai stata simpatica a Giancarlo Magalli e ha spiegato che secondo lei il collega l’ha sempre tenuta a distanza per non farsi rubare visibilità in onda: “Io non gli sono mai stata simpatica, ma il rispetto credo sia dovuto a tutti. Abbiamo lavorato insieme per sette, otto anni. Sono la collega che è durata più anni accanto a lui, ma dal terzo anno in poi tentava sempre di cambiare il team. Soffriva il fatto di dover condividere gli spazi“. Adriana dopo essere stata pesantemente offesa in un’intervista dal noto conduttore ha deciso di agire per vie legali sporgendo una querela. La conduttrice ha rivelato di voler portare avanti una battaglia per le donne che subiscono questo tipo di offese e che non hanno la possibilità di far sentire la propria voce.

Il popolo del web si mostra a favore della conduttrice.

Dopo l’intervista della Volpe in tanti sulla pagina Instagram di Verissimo hanno voluto esprimere il proprio appoggio alla conduttrice. Svariati followers del programma hanno invitato Mediaset ad assumere la Volpe che rappresenta un grande esempio di professionalità, garbo e bellezza. In tanti hanno mostrano il loro sostegno alla Volpe per il trattamento poco rispettoso nei confronti delle donne che la conduttrice ha dovuto subire. Molti hanno apprezzato la battaglia portata avanti dalla conduttrice a tutela della dignità di tutte le donne, e ne hanno ammirato la forza e la determinazione a non mollare.