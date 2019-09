Amici Celebrities Anticipazioni puntata di questa sera 21 settembre 2019!

Le anticipazioni di Amici Celebrities annunciano che questa sera parte il programma. Come riportano il Vicolo delle News e il Sussidiario, la prima puntata del nuovo lavoro di Maria De Filippi vedrà i concorrenti affrontare una doppia sfida. A giudicarli, oltre ad Ornella Vanoni, Platinette e Giuliano Peparini ci sarà, nelle vesti di quarto giudice, anche Giuseppe Zeno.

Secondo le anticipazioni di Amici Celebrities, la prima sfida è stata vinta dai blu e, al ballottaggio, sono andati Filippo, Pamela e Massimiliano. Pamela è stata ripescata mentre Filippo ha perso contro Massimiliano. Il nuovo regolamento, tuttavia, contempla la possibilità per l’eliminato di sfidare un concorrente della propria squadra per tornare in gara. Allora Filippo ha sfidato Martin Castrogiovanni, il quale ha perso: il primo eliminato è lui!

La seconda sfida, come riportano le anticipazioni di Amici Celebrities, è stata vinta dai bianchi. Al ballottaggio sono andati Chiara Giordano, Raniero e Laura Torrisi. Quest’ultima è stata ripescata mentre la Giordano ha perso contro Raniero. In base al nuovo regolamento, Chiara, per tentare di restare in gioco, ha sfidato Emanuele Filiberto. Quest’ultimo, tuttavia, ha vinto, eliminando in tal modo l’ex moglie di Raoul Bova.