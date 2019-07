Alessia Marcuzzi spiega il motivo della pubblicazione delle ultime foto che hanno fatto discutere!

La conduttrice Alessia Marcuzzi ha dovuto rispondere ai duri attacchi su Instagram per aver pubblicato alcune foto ritoccate, con il noto programma per modificare le immagini Photoshop. In risposta alle critiche ha condiviso sul social alcune foto ritoccate in maniera spropositata. La conduttrice si è così espressa: “Rispondo a chi ha scritto che sto facendo una battaglia contro Photoshop postando una serie di foto buffe ritoccatissime. In realtà la mia è una presa in giro per gli hater prevedendo o beffeggiando alcuni loro commenti davvero assurdi“.

Alessia Marcuzzi porta avanti la sua battaglia con le foto palesemente ritoccate su Instagram.

Alessia ha riconosciuto di usare regolarmente Photoshop per modificare ed abbellire le proprie foto. La Marcuzzi ha detto di non dare assolutamente peso alle offese: “A me alcuni commenti fanno davvero ridere per le loro assurdità…Pensate però a chi è più giovane e vuole sentirsi libero di postare sui propri social senza dover pensare se si è troppo magri o troppo grassi o sufficientemente belli”, ha sottolineato con una certa preoccupazione. La conduttrice si è detta dispiaciuta per il fatto che le donne non siano solidali tra di loro, perchè potrebbero essere più belle e sicure se imparassero a tendersi la mano, e ad essere solidali piuttosto che essere sempre critiche l’una con le altre.