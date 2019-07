Walter Nudo smentisce la partecipazioni al GF Vip 4!

In un comunicato stampa Walter Nudo aveva manifestato l’intenzione di allontanarsi dal mondo dello spettacolo dopo il malore che l’aveva colpito pochi mesi fa. L’attore aveva deciso di dedicarsi alla propria famiglia e di dedicarsi a progetti di diverso genere evitando di prendere parte ai programmi televisivi. Dopo i rumors degli ultimi giorni ha smentito la sua partecipazione nel ruolo di opinionista nella prossima edizione del “Grande Fratello Vip”. Il vincitore della scorsa edizione del GF ha negato le voci che sono circolate negli ultimi giorni: “Faccio un in bocca al lupo ad Alfonso, ma io non ne prenderò parte“.

Walter Nudo non sarà in tv con il GF Vip!

“Mi sono ritirato ufficialmente dalla televisione, quindi vedo molto improbabile che io possa fare l’opinionista per il Grande Fratello o per qualche altro programma, quindi vedete voi“, ha sottolineato Nudo a chiusura della questione. L’attore nel comunicato di addio alla tv aveva annunciato di volersi ritirare dalla televisione per utilizzare il proprio tempo in ambiti e progetti in cui poter insegnare alle persone ad essere più responsabile della propria vita. Nudo non sarà quindi il nuovo opinionista, ed attendiamo di scoprire a chi toccherà il ruolo rivestito negli ultimi anni da Alfonso Signorini, che quest’anno diventerà il conduttore del reality!