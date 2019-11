Allerta Meteo arancione sulla Campania!

Attraverso le previsioni Meteo vediamo che la Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo con criticità arancione a partire dalle ore 12 di martedì 5 novembre per le successive 24 ore. Si prevedono precipitazioni e temporali che potrebbero dar luogo a un rischio idrogeologico diffuso su tutto il territorio.

Citiamo dal comunicato, riportato dal sito de Il Mattino: «instabilità di versante, localmente anche profonda, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango; significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione; allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni delle luci dei ponti); possibili cadute massi in più punti del territorio».

Scuole chiuse in molti comuni!

A Napoli il comitato operativo comunale s’è riunito a palazzo San Giacomo e il sindaco de Magistris ha annunciato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per martedì, riservandosi in base alla evoluzione delle previsioni meteo di disporre l’eventuale chiusura delle scuole anche per la giornata successiva. I parchi cittadini resteranno chiusi nell’intero arco di validità dell’allerta meteo mentre i cimiteri cittadini saranno aperti fino alle ore 11,30 di martedì. Scuole chiuse anche a Benevento e ad Avellino, come reso noto dai sindaci Clemente Mastella e Gianluca Festa.