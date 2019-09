Ambra Lombardo dice addio a Kikò Nalli. Ecco cosa è accaduto!

Sembra proprio finita la storia d’amore tra Kiko Nalli e Ambra Lombardo, nata all’interno della casa del Grande Fratello. Sembra che a chiudere la relazione sia stata la Lombardo. La conferma è arrivata dagli ultimi post pubblicati dalla coppia su Instagram. Kiko ieri ha così commentato la situazione: “Ciao a tutti. Ci sono dei momenti in cui non è che non vuoi parlare o non vuoi rispondere, ma hai bisogno di riflettere, momenti che devi rispettare e in cui devi essere rispettato. Questo è un momento dove non ho voglia di parlare, ma ho voglia di capire e di tirare le somme di tante cose. Ah, dimenticavo… sono serenissimo. Daje!”. Poco dopo le parole della Lomabardo: “Bisognerebbe imparare ad ascoltare col cuore, a guardare con la mente, a sentire a pelle, a tastare a naso, ad odorare a vista e a usare tutti i sensi. Ma, più di tutti, il buon senso!”.

Karina Cascella commenta la fine della relazione tra Ambra e Kiko.

Karina Cascella, che non ha mai visto di buon occhio la relazione tra i due, è tornata ad attaccare Ambra Lombardo dopo aver appreso la notizia della fine della storia tra i due. L’opinionista ha accusato la ragazza di aver strumentalizzato il fidanzamento con Nalli per ottenere visibilità e notorietà, e farsi largo nel mondo dello spettacolo: “E’ sempre stata più interessata alla tv che all’amore. Se non fosse rientrata nella Casa per baciarlo, non l’avremmo più rivista“.

Karina è molto dura con la Lombardo, che dopo aver professato il grande amore per Nalli lo ha lasciato dicendo che lui non le dimostrava il suo amore. Ha rimarcato la Cascella: “Dispiace sempre quando una storia finisce e io non sono certo felice di ciò…questa signorina ha voluto raccontarci una favola pensando fossimo tutti fessi…A oggi, guarda caso, dopo le varie ospitate e le varie finzioni che davvero sembrava Rossella in Via Col Vento, viene fuori con la frase: ‘Lui non mi dimostra amore’. Kikó meriti molto ma molto di più. Meglio perderla che trovarla una così”, ha chiuso la Cascella.