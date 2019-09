Tale e Quale Show 2019: anticipazioni della puntata di stasera 13 settembre 2019

Questa sera 13 settembre 2019 andrà in onda in prima serata su Rai Uno la prima puntata Tale e Quale Show 2019, condotto dall’inossidabile Carlo Conti. Il programma si snoderà nell’arco di nove puntate, al termine delle quali sarà eletto il vincitore della kermesse. La vittoria nell’edizione dello scorso anno di Tale e Quale Show se la è aggiudicata Antonio Mezzancella.

Presente in giuria, anche quest’anno Loretta Goggi che troveremo assieme allo show man Giorgio Panariello ed all’attore Vincenzo Salemme. La composizione trio promette grande divertimento. I giudici avranno il compito di valutare le esibizioni dei 12 personaggi famosi in gara, tenendo conto della qualità generale dell’esibizione e della somiglianza con il cantante imitato.

Il meccanismo della gara

I big in gara canteranno, come sempre, dal vivo e giocherà, quindi un ruolo importante anche l’emozione. Truccati e vestiti da un team composto da parrucchieri, stilisti, truccatori e coreografi, i 12 partecipanti a Tale e Quale Show 2019 saranno assistiti dai vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi e Matteo Becucci, e dalla actor coach Emanuela Aureli. Il meccanismo della gara non prevede eliminazioni, ma la composizione di una classifica parziale ed il vincitore di ogni puntata.

Il cast di Tale e Quale Show 2019

Sul palco di Tale e Quale Show 2019 troveremo le show girl Flora Canto e Sara Facciolini, l’attrice Eva Grimaldi, le cantanti Jessica Morlacchi e Lidia Schillaci, il cantautore Davide De Marinis, la cantante e compositrice Tiziana Rivale, i comici Gigi e Ross, il modello Francesco Monte, l’attore Francesco Pannofino, il cantante e pianista Agostino Penna e l’imitatore David Pratelli.