Stasera giovedì 12 settembre, in prima serata, alle 21:20 su Rete 4 torna il fortunato programma di approfondimento giornalistico condotto da Paolo Del Debbio. Stiamo parlando di “Dritto e rovescio” che stasera riapre la nuova edizione con un’intervista esclusiva con l’ex ministro dell’interno Matteo Salvini. Del Nebbio ripercorrerà con quest’ultimo i giorni della crisi, e ne analizzerà in maniera approfondita le motivazioni. Una crisi cominciata l’8 agosto che si è conclusa con la fine del governo Lega-M5S e con la formazione il nuovo governo giallorosso.

A Dritto e Rovescio approfondimenti su immigrazione, quota 100, reddito di cittadinanza.

Si parlerà di argomenti particolarmente sentiti dall’opinione pubblica come l’immigrazione e le iniziative del nuovo governo legate alla risoluzione della situazione. Il presidente della Repubblica Mattarella ha parlato di nuove ipotesi e prospettive per affrontare la questione. Paolo Del Debbio con le sue inchieste giornalistiche, tornerà con la rubrica per dare voce ai cittadini comuni. Stasera tema principale saranno le periferie, dove gli abitanti vedono e vivono in gravi situazioni di degrado.

Gli ospiti di Dritto e Rovescio di giovedì 12 settembre 2019.

Si parlerà di economia, in particolare della probabilità che con il nuovo esecutivo possa essere cancellata la misura quota 100, visto che si tratta di una misura a durata limitata, di cui molti esponenti politici e vari economisti hanno evidenziato limiti e criticità, e si affronterà il capitolo reddito di cittadinanza, che secondo molti risulterebbe essersi rivelato fallimentare tra ritardi e lungaggini burocratiche. Tra gli ospiti di stasera giovedì 12 settembre 2019 a Dritto e rovescio ci saranno l’europarlamentare Tiziana Beghin (M5s), la senatrice Lucia Borgonzoni (Lega) e il deputato Emanuele Fiano (Pd).