A partire da settembre la prima edizione della versione Vip del talent show amici. La data d’inizio di Amici Celebrities è stata confermata: si partirà il 24 settembre 2019. La prima puntata sarà condotta da Maria De Filippi che poi passerà il testimone a Michelle Hunziker per un’edizione imperdibile e del tutto inedita del noto talent show di Canale 5.

Le prime dichiarazioni di Michelle Hunziker alla vigilia della partenza di Amici Celebrities.

Michelle Hunziker, in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha raccontato come è arrivata la proposta di Maria De Filippi: «Mi ha contattata inizialmente per chiedermi cosa ne pensavo di questo nuovo talent…Io le ho detto la verità e cosa pensavo, sottolineando che la trovavo un’idea davvero geniale. Continuando la nostra conversazione, ad un certo punto, Maria mi fa: “Michelle, allora non hai capito! Io voglio che lo conduca tu”… Adesso vediamo come reagirà il pubblico a questa cosa. Posso dire di essere davvero felicissima e gasata, ma confesso di avere la solita strizza degli inizi».

Scopriamo insieme tutte le novità e le anticipazioni. Come al solito ci saranno due squadre quella blu e quella bianca. I capitani saranno Giordana Angi e Alberto Urso nelle vesti di coach. Dodici i vip che prenderanno parte al talent. Ci saranno tra i concorrenti Chiara Giordano, Cristina Donadio, Joe Bastianich, Castrogiovanni, Massimiliano Varrese, Emanuele Filiberto, Ciro Ferrara, Laura Torrisi, Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, Raniero Monaco di Lapio e Francesca Manzini.

Amici celebrities: le due squadre e i coach.

Scopriamo insieme la divisione dei concorrenti all’interno delle due squadre. Giordana Angi sarà a capo della squadra bianca, mentre Alberto Urso sarà il coach della squadra blu. L’account ufficiale della trasmissione di Maria de Filippi ha pubblicato su Twitter l’immagine della classe di concorrenti. Giordana sarà la coach di Ciro Ferrara, Cristina Donadio, Massimiliano Varrese, Pamela Camassa, Martin Castrogiovanni e Filippo Bisciglia. Alberto Urso capitenerà la squadra formata da Emanuele Filiberto di Savoia, Chiara Giordano, Joe Bastianich, Francesca Manzini, Raniero Monaco di Lapo e Laura Torrisi. Chi vincerà questa prima edizione vip di Amici? Lo scopriremo seguendo le puntate del nuovissimo talent come sempre su Canale 5.