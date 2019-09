Antonella Clerici in lacrime a Verissimo. Ecco cosa ha rivelato alla Toffanin!

La conduttrice Antonella Clerici oggi sabato 14 settembre 2019 sarà ospite nel salotto di Verissimo, fortunata trasmissione di Canale 5, condotta da Silvia Toffanin. In base alle primissime anticipazione diffuse dopo la registrazione della puntata, scopriamo che la Clerici si è lasciata andare ad alcune rivelazioni molto personali con la Toffanin, raccontando di sentire moltissimi la mancanza del suo lavoro in tv, e di aver subito un torto: “Mi manca un pò la tv perché mi è stata tolta in maniera ingiusta, brusca e senza motivazione. Mi manca di non poter avere della progettualità, se non per cose piccole, quando ero abituata a cose più importanti“.

La Clerici si lascia andare ad uno sfogo con Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo.

Nell’intervista rilasciata a “Verissimo” che potremo seguire in diretta oggi a partire dalle 16 su Canale 5, la Clerici si è lasciata andare ad un pianto liberatorio: “Alla fine però ho pensato che è giusto così. Mi fermo, rifletto e magari mi vengono delle idee che quando ero presa con la frenesia della vita televisiva non mi venivano. Per cui tra poco sarò pronta per nuove e grandi avventure“. Secondo la Clerici ci sono varie motivazioni alla base di questa della Rai di non affidarle programmi di un certo rilievo per ora: “Si avvicendano spesso tante persone, e non puoi piacere a tutti. Arriva magari un direttore che ama di più altre persone, che cerca un pò di metterti nell’angolo, è normale”.

La Clerici va dritta al punto spiegando di non aver poi fatto grandi richieste in Rai, visto che aveva già deciso di lasciare la fascia quotidiana: “Ho chiesto solo di fare le cose che già facevo. Mi ero già tolta dal quotidiano. C’è stato tutto questo gran caos per delle banalità, per dei dispetti”.