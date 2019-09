Domani sabato 28 settembre 2019 andrà in onda in prima serata su Canale 5 la seconda puntata di Amici Celebrities. La registrazione del nuovo appuntamento avverrà oggi e potremo già conoscere il nome dei nuovi eliminati di oggi. Maria De Filippi condurrà la seconda puntata della versione Celebrities del talent Amici. Ospiti della puntata che noi vedremo in onda sabato 28 settembre 2019 saranno Alessandra Amoroso e Irama. Dopo l’eliminazione di Martin Castrogiovanni e di Chiara Giordano sono rimasti in 10 in gara per aggiudicarsi la vittoria di Amici Celebrities. I concorrenti in gara la scorsa settimana ci hanno stupito con delle doti inattese. Anche domani sono pronti a sfidarsi nel canto e nella danza giudicati dalla giuria composta da Ornella Vanoni, Giuliano Peparini e Platinette, chiamati a giudicare le loro esibizioni e ad esprimere le proprie preferenze.

Amici Celebrities: ospiti della seconda puntata Alessandra Amoroso ed Irama

Nel secondo appuntamento, che sarà registrato oggi, nuove sfide attendono i Bianchi e i Blu. I concorrenti saranno capitanati dai rispettivi tutor ossia Giordana Angi e Gabriele Esposito per la squadra bianca, Alberto Urso e Andreas Muller per la squadra blu. Dopo l’eliminazione di Martin Castrogiovanni e Chiara Giordano, vedremo sfidarsi per continuare a mantenere il posto all’interno del programma Ciro Ferrara, Laura Torrisi, Joe Bastianich e Emanuele Filiberto di Savoia, Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, Francesca Manzini, Raniero Monaco di Lapio, Cristina Donadio, Massimiliano Varrese. Il nuovo appuntamento è per domani sabato 28 settembre 2019 alle 21.30 su Canale 5 anche se stasera tramite i primi rumors potremo già conoscere il nome degli eliminati della serata.