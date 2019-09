Uomini e Donne Trono Classico Anticipazioni e News. L’ira di Maria!

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha difeso pubblicamente la sua collaboratrice di fiducia, Raffaella Mennoia, che quest’estate è stata pesantemente attaccata dall’ex tronista Teresa Cilia. Quest’ultima aveva lavorato per lei, negli uffici di C’è Posta per Te. Ciò è avvenuto nel corso dell’ultima registrazione di puntate del Trono Classico.

Le anticipazioni di Uomini e Donne Trono Classico mostrano che anche se la conduttrice non ha mai fatto il nome di Teresa, è chiaro a tutti che parlava di lei. In effetti si era toccato l’argomento dei cosiddetti “leoni da tastiera”, cioè gente che dai social si scaglia contro altre persone dicendone di tutti i colori. Maria De Filippi ha sostenuto che anche lei la scorsa estate ci ha avuto a che fare.

Critiche da chi aveva lavorato per Maria!

Maria ha dichiarato di aver avuto a che fare con chi ha criticato il programma e chi lavora per lei, nonostante in passato abbia lavorato proprio lì: ha dato lavoro a chi poi si è licenziato pretendendo una paga più alta rispetto a quella che gli potevano dare. Questa persona poi se l’è presa con una sua collaboratrice, Raffaella Mennoia, che mentre Maria parlava si trovava proprio accanto a lei.

Un chiaro riferimento!

Era chiaro il riferimento a Teresa Cilia, che la scorsa estate si era scagliata proprio contro la Mennoia, accusandola senza alcuna spiegazione. Come ben sappiamo, raramente Maria De Filippi si lascia andare a simili esternazioni, ma la conduttrice considera le offese fatte al suo braccio destro, Raffaella Mennoia, come offese fatte anche a lei, e ha dimostrato ancora una volta di non tollerare in alcun modo che si attacchi il lavoro della redazione.