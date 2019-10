Beautiful anticipazioni del 19, 20, 21 ottobre 2019. Bambini felici!

Vediamo attraverso le anticipazioni di Beautiful, che Liam riporta la piccola Kelly da Steffy. Poco dopo arriva Hope e la Forrester le dice di essere certa che le loro figlie cresceranno insieme e che si vorranno bene come sorelle. Frattanto Bill è con Katie e le confida che per lui è stato un periodo molto difficile. Non sa se se la sente di perdonarla.

Ma Katie non è pentita di come ha agito, perché lui era un uomo che seguiva solo i suoi obiettivi e le sue ossessioni. Adesso, è vero, nota in lui un cambiamento. Secondo le anticipazioni di Beautiful Bill si dichiara contento perché è riuscito a dimostrare che il cattivo della situazione non è lui, ma Ridge. Spencer e la Logan si chiariscono e sono ben contenti di essersi lasciati alle spalle il burrascoso periodo vissuto.

La felicità del piccolo Will!

Le anticipazioni di Beautiful ci mostrano che interviene il piccolo Will, felice di vedere sua madre e suo padre ridere e scherzare. Allora Bill lo invita a dormire a casa sua tutte le volte che vuole. Katie acconsente ed il ragazzino chiede a entrambi se tutto ritornerà come prima… Will, poi, ricorda al padre che il Natale si sta avvicinando e che vorrebbe tanto un regalo: trascorrere tanto tempo con lui!