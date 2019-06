Bianca Guaccero ancora single? La conduttrice svela la verità

La bellissima conduttrice Bianca Guaccero che a settembre tornerà al timone della fortuna trasmissione di Rai 2 Detto Fatto, che è tornata da una vacanza a Formentera insieme alle amiche, ha spiegato perché ha deciso di partire per le Baleari senza la figlia Alice, 4 anni, rivelando: “Avevo bisogno di riposo”, ha raccontato la conduttrice durante un’intervista rilasciata al settimanale “Oggi”.

Bianca Guaccero svela la verità sulla sua situazione sentimentale.

La bellissima Bianca ha però ammesso che la piccola le è mancata molto durante la settimana passata lontana da casa. “Mi è mancata molto, ma mi sono resa conto che riprendere fiato mi fa bene e forse fa bene anche a lei stare senza di me”, ha aggiunto. Bianca ha poi rivelato di essere felicemente single e di aver ritrovato la serenità dopo la fine del matrimonio con Acocella. “Non c’è nessuno nella mia vita ma va bene così per il momento, sono davvero serena e soddisfatta di quello che mi sta accadendo“, ha detto.

Qualche settimana fa la Guaccero aveva rivelato che la conduzione del programma “Detto Fatto”, ereditato da Caterina Balivo, le ha regalato enorme gioia ed è stato un “miracolo”. “Detto Fatto l’ho definito un miracolo, per me è stato un dono immenso, in un momento in cui affrontavo una fase delicata della mia vita. È arrivato questo sole a riscaldarmi il cuore e l’anima, mi ha ributtato nella gioia, nella vita, nella quotidianità, nel contatto con il pubblico. Mi ha cambiato vita, mi sono trasferita a Milano, mi ha allontanato dai pensieri, dalle cose, da una situazione. È come se mi avesse trovata e mi avesse portata su un arcobaleno”, aveva concluso.