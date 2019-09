Bianca Guaccero criticata dai followers di Detto Fatto. La replica spiazza tutti!

Lunedì 16 settembre 2019 ha debuttato su Rai 2 la nuova edizione di Detto Fatto, con tante novità, a partire dall’ingresso nel cast della trasmissione di Carla Gozzi e Guillermo Mariotto. Tra i nuovi tutor anche la conduttrice Emanuela Folliero, con una sua rubrica dedicata all’amore, e nuovi chef, come Mattia Poggi e lo chef illusionista Giuliano Baldessari. Previsti anche tanti nuovi tutorial. Formula rinnovata con tante novità, ma non tutte sembrano essere state apprezzate dal pubblico, che a pochi giorni dall’inizio di Detto Fatto ha mosso delle critiche alla conduttrice. In molti non apprezzano l’arrivo della Gozzi e di Mariotto, e rimpiangono Giovanni Ciacci, mentre altri contestano la mancanza di spontaneità nell’atteggiamento della conduttrice.

I commenti su Instagram dopo l’inizio di Detto Fatto.

Tra i commenti su Instagram alcuni scrivono: “Urli troppo, hai un sorriso forzato, non sei spontanea come l’anno scorso». E ancora un altro utente rimarca: “Manca l’ironia di Giovanni Ciacci. Carla Gozzi non stravolge i look come lui e il ruolo di Guillermo Mariotto è antipatico“. Ed ancora: “Ritengo che la trasmissione sia un po’ troppo caotica….meglio lo scorso anno. Sai quanto ti adoro, ma ho l’impressione che non ti diverti come l ‘anno scorso, senti tutto il peso e la responsabilità di questa conduzione, ma tranquilla tu sei brava e talentuosa, lasciati andare alla spontaneità e leggerezza, il resto verrà da sé”.

Bianca Guaccero risponde ai followers dimostrando intelligenza ed umiltà.

La bella conduttrice ha spiazzato tutti ed ha risposto con estremo garbo e grande intelligenza alle critiche che le sono giunte dai followers, mostrando come sempre molta umiltà e la volontà di trarre consigli utili dalle indicazioni ed impressioni ricevute dai suoi sostenitori: “Sapete perché vi voglio bene? Perché mi dite sempre la verità, ed io non posso far altro che ascoltarvi e migliorare! La verità è un’opportunità, ma è anche un gesto d’amore!”.

La Guaccero è intenzionata a migliorare e correggere il tiro su alcuni aspetti per accontentare i suoi followers: “Si può dire in tanti modi la verità, e la maggior parte di voi riesce a farlo con l’affetto di sempre ed è per questo che vi sono grata. State tranquilli perché miglioreremo, ve lo prometto, il programma durerà anche di più, due ore e 20 in diretta con tanti tutorial e momenti di spettacolo, non sempre facili da gestire, ma io ce la metterò tutta come sempre e fino alla fine!!! Vi abbraccio tutti!!!”.