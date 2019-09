Uomini e Donne Trono Classico, ultime anticipazioni. Corteggiatori con secondo fine!

Le anticipazioni, il gossip e le news del Trono Classico di Uomini e Donne, ci parlano dei nuovi tronisti. Cominciamo con Giulia Quattrociocche, che ha ben cinque corteggiatori, e a un certo punto fa loro alcune domande provocatorie. In seguito va via, ma chiede alla redazione di lasciare accese le telecamere per vedere che cosa dicono sul suo conto i ragazzi.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, due corteggiatori, Francesco e Luca, sospettano qualcosa, ma iniziano lo stesso a scambiarsi delle confidenze. Dicono entrambi di voler conoscere di persona l’altra tronista, per poi concludere il discorso sostenendo di ambire al trono. Quando l’esterna finisce, la conduttrice Maria De Filippi chiede spiegazioni a Francesco a proposito di quanto detto in precedenza.

“Chiacchiere da bar”!

Le anticipazioni e news di Uomini e Donne ci mostrano che il corteggiatore – colpito dalla domanda – è in forte imbarazzo: risponde evasivamente, si arrampica sugli specchi e si giustifica dicendo che si tratta solo di confidenze che si fanno, come le chiacchiere al bar. Ma la Quattrociocche non ci sta e lo elimina, mentre Sara dice che ci penserà. Al che Maria si meraviglia: non capisce come faccia a tenere questo corteggiatore, visto che ha già rivelato le sue vere intenzioni.