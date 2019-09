Bitter Sweet anticipazioni e news settimana 8-13 settembre 2019! Le ultime puntate!

Le anticipazioni di Bitter Sweet, Ingredienti d’Amore, hanno mostrato lo svolgimento della soap per tutta l’estate, attraverso le trame delle puntate che sono andate e che vanno ancora in onda per qualche giorno. Tuttavia la soap turca di successo trasmessa da Canale 5 ha un numero chiuso di puntate: ne consegue che si avvicina la fine degli episodi!

Andando nel dettaglio, attraverso le anticipazioni e news di Bitter Sweet, scopriamo che si avvicina l’ultima settimana in compagnia dei nostri eroi: infatti sarà la prossima. Questo significa che la serie vedrà la sua ultima puntata nel giorno di venerdì 13 settembre. Le anticipazioni e news ci raccontano che in tale occasione ci sarà una programmazione speciale.

Venerdì 13 una puntata molto speciale!

Infatti, secondo le anticipazioni e news di Bitter Sweet, da lunedì 8 a venerdì 13 settembre, Bitter Sweet andrà in onda per due ore a puntata e tutte le linee narrative si chiuderanno! L’ultimo episodio, quello del 13 settembre, sarà molto speciale: si tratta di una grande festa cui prenderanno parte tutti i personaggi, con una bella sorpresa finale! Come già fu a suo tempo per Cheery Season, i fan rimpiangeranno Bitter Sweet. Non c’è paura: potranno consolarsi con nuove produzioni turche che potrebbero incontrare il gusto del pubblico, ed essere perciò intercettate dal Biscione…