Temptation Island Vip 2019 anticipazioni gossip e news: Brigante allontanato dai Tentatori?

Le anticipazioni, gossip e news di Temptation island Vip 2019 sono in subbuglio per la vicenda di un presunto tentatore della nuova edizione – Nicolò Brigante, ex tronista di Uomini e Donne – che inizialmente era dato per certo nel cast della versione vip come single, ma di cui in seguito non si è vista traccia! Legittimo chiedersi cosa sia successo, anche perché ai rumors che confermavano la presenza di Nicolò a Temptation Island Vip, ha risposto una piccola rivolta on line.

Come rivelano le anticipazioni, il gossip e le news di Temptation island Vip 2019 la piccola tempesta mediatica sarebbe dovuta al fatto che Brigante partecipasse ad onta del fatto che avesse una fidanzata segreta. Molte le segnalazioni, ma nessuna reazione da parte del diretto interessato. Resta il fatto che, nella prima registrazione di TV 2019, Nicolò non era fra i tentatori.

Nicolò squalificato dalla redazione?

In base a questo fatto, le anticipazioni, il gossip e le news di Temptation island Vip 2019 ipotizzano che l’ex tronista sia stato squalificato dalla redazione ancor prima di metter piede nel villaggio, in seguito alle suddette segnalazioni. In assenza, tuttavia, di conferme o smentite ufficiali, non c’è modo di sapere con certezza se Nicolò Brigante fosse o meno tra i tentatori della nuova edizione di Temptation Island Vip.