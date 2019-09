Cartabianca: anticipazioni della puntata di oggi 17 settembre 2019

Questa sera, martedì 17 settembre alle 21.20 su Rai Tre, andrà in onda la seconda puntata della nuova edizione di #Cartabianca, il programma di Bianca Berlinguer che affronta i temi della politica e dell’attualità più stringenti. Nel corso della puntata di oggi verrà trattata l’attuale situazione politica dopo la la fiducia al Governo Conte. Il primo interrogativo che ci si pone quanto possa essere stabile l’allenza tra il M5S ed il Pd e quale ruolo giocheranno le opposizioni.

Sarà inevitabile affrontare il tema dell’abbandono del Pd da parte di Matteo Renzi. “Ho deciso di lasciare il Pd e di costruire insieme ad altri una Casa nuova per fare politica in modo diverso. Dopo sette anni di fuoco amico penso si debba prendere atto che i nostri valori, le nostre idee, i nostri sogni non possono essere tutti i giorni oggetto di litigi interni. La vittoria che abbiamo ottenuto in Parlamento contro il populismo e Salvini è stata importante per salvare l’Italia, ma non basta. Adesso si tratta di costruire una Casa giovane, innovativa, femminista, dove si lancino idee e proposte per l’Italia e per la nostra Europa. C’è uno spazio enorme per una politica diversa. Per una politica viva, fatta di passioni e di partecipazione. Questo spazio attende solo il nostro impegno”, ha scritto Renzi su Facebook, dando appuntamento alla Leopolda.

Mauro Corona stasera ospite a #Cartabianca

Lo scrittore Mauro Corona, pentito delle intemperanza delle ultime puntate della scorsa edizione di #Cartabianca, stasera tornerà a commentare in trasmissione gli avvenimenti salienti della settimana. “Mi sono proposto non di essere addomesticato ma di essere educato”, ha dichiarato, prima di esternare la sua opinione sull’attuale situazione politica italiana.

L’analisi di Mauro Corona

“Non mi sarei aspettato una maggioranza tra Pd e Movimento 5 Stelle. Questo governo non mi dispiace: costituzionalmente sono a posto, ma eticamente non sono stati all’altezza. Ricordiamo gli insulti di qualche mese fa. Mi sembra che ci sia più estetica che etica”, ha affermato Corona a #Cartabianca. Ed ancora:”La montagna mi ha insegnato che una volta arrivato in cima non vai da nessuna parte, puoi solo scendere. Salvini ci era arrivato in cima e poteva fermarsi lì, invece… si è buttato giù!”.