Stasera martedì 17 settembre 2019 andrà in onda su Rai 1 la prima puntata della seconda stagione della fiction La strada di casa. Scopriamo insieme le primissime anticipazioni e la trama della prima puntata in onda stasera. Tra i protagonisti della serie ci sono accanto ad Alessio Boni e Lucrezia Lante della Rovere anche Eugenio Franceschini, Benedetta Cimatti, Christiane Filangieri, Sabrina Martina, Marco Di Natale, Silvia Mazzieri, Roberta Caronia, Massimo Poggio, Roberto Gudese, Claudia Zanella, Simone Gandolfo, Tatjana Nardone, Giuseppe Spata, Luca Scapparone, Marco Zangardi, Marco Cocci e Giulia Cotugno. La seconda stagione sarà composta da sei prime serate a partire da stasera martedì dal 17 settembre.

La trama della nuova stagione de La strada di casa 2.

Anche in questa nuova stagione ci sarà un giallo ed un mistero da risolvere, ambientato anche stavolta nella tenuta agricola Cascina Morra, alle porte di Torino. Anche nella nuova serie il protagonista Fausto Morra, come peraltro nella scorsa stagione, sarà coinvolto in un nuovo caso. Nelle prime scene lo troveremo immobile davanti a un corpo esanime. Sulla scena del crimine ci sono anche gli agenti della scientifica guidati dal commissario Leonardi. Dopo aver trascorso svariati anni prigione per Fausto le cose sembrano diverse. Anche la sua famiglia sembrava aver ritrovato la serenità. Ma un nuovo problema è dietro l’angolo per l’uomo. Cosa sarà successo stavolta?

I nuovi protagonisti de La strada di casa 2.

Oltre ai protagonisti che hanno animato la prima stagione ci saranno dei nuovi arrivi. Ci sarà Mauro, ex compagno di cella di Fausto; Valerio, rivale di Lorenzo nella gestione del consorzio, amante di Milena, figlia maggiore di Fausto, ed il commissario Concetta Leonardi, chiamata a risolvere il nuovo mistero che circonda la cascina e la famiglia Morra. L’appuntamento è per stasera alle 21.30 su Rai 1 con la prima puntata della fiction La strada di casa 2.