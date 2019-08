Caterina Balivo decide di rispondere alle critiche degli haters

La bellissima conduttrice Caterina Balivo a settembre sarà nuovamente al timone della fortunata trasmissione di successo Vieni da me in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1. In questi ultimi giorni la conduttrice ha deciso di rispondere ad alcune delle critiche che le sono state mosse sul noto social Instagram. Generalmente la Balivo non replica alle critiche per non alimentare polemiche, ma stavolta ha deciso di intervenire, ed risposto ad alcuni haters che a commento di una foto hanno scritto di trovarla “invecchiata”. La conduttrice si è così espressa in merito a queste critiche: “Ho qualcosa da dire. Ho letto sul web che in tanti mi avete detto ‘sembri una vecchia’, ‘sei invecchiata’. Cari, vi inviterò tutti alla mia festa di 40 anni. Vi voglio guardare in faccia e dirvi ‘mamma mia quanto sembrate giovani e fighi‘”.

Caterina Balivo risponde alle critiche degli haters.

La conduttrice generalmente non entra in polemica con coloro che la attaccano sui social, ma si fa sempre scivolare addosso le critiche a meno che non siano davvero costruttive tale da indurla a prenderle in considerazione. Stavolta però la conduttrice non è riuscita a resistere alla tentazione di replicare a queste osservazioni negative che le sono state fatte sotto una delle sue ultime foto. Anche in un’altra occasione era intervenuta per difendere il proprio lavoro. In particolare lo scorso anno dopo il debutto al timone del programma ‘Vieni da me’, lo scorso anno, era stata letteralmente subissato dalle critiche, anche se poi si è potuta prendere delle soddisfazioni visto che la trasmissione ha ottenuto un grandissimo riscontro di pubblico ed uno share molto elevato in particolare negli ultimi mesi.

La bellissima conduttrice aveva così replicato su Instagram: “La televisione ha i suoi tempi, un programma non diventa un successo da un giorno all’altro…Probabilmente quello che è mancato è il non aver toccato tutte le corde. Ho sbagliato io nel non raccontare al meglio. Ma aggiusteremo il tiro”. Sicuramente è riuscita a farlo visto che ha trasformato il programma in una trasmissione di grande successo molto seguita ed apprezzata dal pubblico, che è stata peraltro riconfermata anche nella prossima stagione televisiva.