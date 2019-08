Oggi domenica 18 agosto 2019 Papa Francesco celebrerà l’Angelus in Piazza San Pietro alle 12, trasmesso in diretta su Rai 1 all’interno del programma religioso della domenica dal titolo A sua immagine, condotto da Lorena Bianchetti. L’argomento affrontato nella puntata odierna sarà il buon esempio, attraverso interviste e testimonianze concrete. La Bianchetti ospiterà Ezio Aceti, psicologo ed educatore, che sarà in studio con due giovani educatrici emiliane, don Gino Rigoldi, sacerdote che si occupa da sempre di giovani, in particolare ragazzi problematici. Nella puntata di oggi domenica 18 agosto 2019 di A sua immagine verranno raccontate le storie di Roman, barista che ha denunciato con grande coraggio chi spadroneggiava nel suo bar. Paolo, grande esempio di generosità ed altruismo, che Cervia dispensava fuori dal cancello della sua abitazione la frutta da lui prodotta per donarla agli altri. Verranno intervistati anche i vincitori del Premio Bontà, intitolato a Sant’Antonio da Padova.

Papa Francesco: l’Angelus di oggi domenica 18 agosto 2019 in Piazza San Pietro

Come di consueto la domenica non mancherà lo spazio con la Messa domenicale. Infatti, alle 10:55, la linea passerà alla Santa Messa, trasmessa in diretta su Rai 1. Questa settimana la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dal Meeting di Rimini. Alle 12:00 come ogni domenica verrà trasmesso, l’Angelus recitato da Papa Francesco in piazza San Pietro, appuntamento atteso da migliaia di fedeli.