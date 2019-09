Stasera domenica 29 settembre 2019 su Rai 2 andrà in onda in prima serata alle 21 la prima puntata della nuova edizione del programma condotto da Fabio Fazio dal titolo Che Tempo Che Fa. L’appuntamento è preceduto alle ore 19.30 da Che Tempo Che Farà, in cui Fabio Fazio accompagnato dal Mago Forest si intraterrà con il pubblico in sala in un gioco di improvvisazione. In questa prima parte del programma ci saranno anche Ale e Franz, Raul Cremona e Gigi Marzullo. A chiusura l’intervista a Gino Strada, che festeggia un traguardo importante con del 25° anniversario di Emergency.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa nella puntata di domenica 29 settembre 2019.

Ospiti della puntata di stasera a domenica 29 settembre 2019 l’ex Ministro dell’Economia Giovanni Tria, Carlo Cottarelli; Federica Pellegrini; Manuel Bortuzzo; Enrico Brignano. In studio anche Michela Murgia, che ora è in libreria con “Morgana – Storie di ragazze che tua madre non approverebbe”, scritto a quattro mani con Chiara Tagliaferri. Nello spazio musicale ci sarà Mahmood che presenterà con il nuovo singolo “Barrio”, che ha già raggiunto un record da capogiro con ben 11 milioni di visualizzazioni su Youtube. Non mancheranno le consuete presenze fisse della trasmissione ossia Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback ad accompagnare Fabio Fazio nel corso della serata.

Il tavolo di Che tempo che fa.

Nella parte finale del programma a Che Tempo Che Fa – Il tavolo saranno ospiti Nino Frassica, Gigi Marzullo, il Mago Forest, Ale e Franz e Raul Cremona, Fabio Rovazzi, Daniele Liotti e Miss Italia 2019 Carolina Stramare. L’appuntamento con Che Tempo che fa è per stasera domenica 29 settembre 2019 alle 21 su Rai 2, ed alle 19.30 con l’anteprima di apertura con Che Tempo Che Farà.