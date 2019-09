Stasera domenica 29 settembre 2019 andrà in onda in prima serata alle 21.30 su Rai 1 la seconda puntata della serie Imma Tataranni – Sostituto procuratore. Scopriamo insieme le anticipazioni di questo nuovo imperdibile appuntamento di Rai 1 che la scorsa settimana ha registrato un grande successo di pubblico e di ascolti. La nuova fiction con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo con l’episodio in onda domenica 22 settembre 2019 dal titolo “L’estate del dito” è stato seguito da oltre 5 milioni di telespettatori (5 milioni 118 mila) pari al 23,3 di share.

Imma Tataranni – Sostituto procuratore: la trama e le anticipazioni del secondo appuntamento

Imma Tataranni è un sostituto procuratore davvero unico: incorruttibile, implacabile, dissacrante, ma allo stesso tempo ironica, tenera e sensibile. Si tratta di una serie tratta dai fortunati gialli di Mariolina Venezia ambientati a Matera. Stasera quindi ci sarà il secondo appuntamento con la fiction “Imma Tataranni-Sostituto Procuratore”, in onda su Rai 1 domenica 29 settembre alle 21.25 con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Alessio Lapice, Barbara Ronchi, Monica Dugo.

A Nova Siri verrà ritrovato il cadavere di un ragazzo, Nunzio. Imma farò delle dolorose e tristi scoperte, imbattendosi ed entrando in contatto con le speranze e le delusioni di coloro che sognano di andare via e che per riuscirci sono pronti a tutto, anche a farsi coinvolgere nei loschi traffici delle ecomafie il cui obiettivo è quello di far sparire i rifiuti tossici nei campi della Basilicata. Il secondo appuntamento con la serie Imma Tataranni – Sostituto procuratore è per stasera domenica 29 settembre 2019 in prima serata alle 21.30 su Rai 1.