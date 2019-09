Oggi domenica 29 settembre 2019 su Rai 2 andrà in onda una nuova puntata del programma calcistico di Rai 2 Quelli che il calcio. Ospite in studio nella puntata odierna di Luca Bizzarri, Paolo Kessissoglu e Mia Ceran sarà l’ex ministro e deputato Nunzia De Girolamo, protagonista della scorsa stagione di Ballando con le Stelle, che farà una promessa ai conduttori. In studio anche Enrico Lucci farà visita al sindaco di Ceppaloni, Clemente Mastella. Enrico cercherà di condurlo allo stadio per la partita del Benevento.

Gli ospiti in studio nella puntata di oggi domenica 29 settembre 2019 di Quelli che il calcio.

Ospiti in studio anche il regista Giovanni Veronesi e gli attori Alessandro Haber, ed in collegamento Rocco Papaleo e Sergio Rubini, che saranno i protagonisti dell’happening show “Maledetti Amici Miei”, in prima serata su Rai 2 dal 3 ottobre. Ci sarà anche l’ex campione di tennis Adriano Panatta, la pastry chef Isabella Potì e il giornalista sportivo Fabrizio Biasin che avrà il compito, insieme a Emanuele Dotto e Federico Russo, di dare aggiornamenti sulle varie partite.

Luca, Paolo e Mia daranno inoltre il bentornato sulla rete a Fabio Fazio. Ospite musicale Nek che preenterà il brano “Cosa ci ha fatto l’amore”, ed annuncerà l’imminente apertura del suo tour europeo. Gli spazi dedicati alla comicità verranno affidati ad Ubaldo Pantani, Brenda Lodigiani, ed il rapper Jake La Furia.

Gli inviati dagli stadi per Quelli che il calcio di domenica 29 settembre 2019.

Scopriamo insieme gli inviati dai campi di Quelli che il calcio nella puntata di oggi domenica 29 settembre 2019. Dagli stadi in collegamento Katia Ancelotti, figlia dell’allenatore Carlo, Antonio Filippini, che seguiranno l’anticipo tra Napoli e Brescia; il match tra Lecce e Roma sarà commentato dall’ex centravanti salentino Ernesto Chevanton e dalla tifosa romanista Francesca Brienza; per Udinese-Bologna, Bruno Pizzul, Gigi Maifredi e Ludovico Girardello; Lazio-Genoa sarà seguito da Francesco Lollobrigida e Mattia Mor.