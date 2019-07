Al via stasera su Canale 5 in prima serata alle 21.30 la replica della sesta puntata di Ciao Darwin 7 – La Resurrezione. Scopriamo la sfida e i capitani della nuova puntata! Stasera sabato 20 luglio 2019 in prima serata alle 21:30 su Canale 5 dopo il grande successo registrato dalla sfida fra “Io so’ io” e “Noi non semo”, il programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, vedrà lo scontro tra “Italiani” e “Stranieri”. Capitani delle due squadre saranno Claudia Ruggeri, poliziotta di “Avanti un altro” che guiderà la squadra degli Italiani, e Justine Mattera che guiderà e capitanerà gli stranieri.

Ciao Darwin 7: ospiti e anticipazioni 20 luglio 2019. Madre Natura sarà Paola Di Benedetto!

Dopo la puntata della settimana scorsa che ha ottenuto 1.885.000 spettatori pari al 14% di share, la sfida al centro della sesta puntata tra Italiani e quella degli Stranieri ne promette delle belle. Apriranno la serata le due capitane, ossia Claudia Ruggeri che animerà la squadra al motto di “Siamo un popolo in grado di mettersi sempre in gioco” e Justine Mattera che rilancerà “Noi rappresentiamo tutti i colori della Terra”. La Madre Natura della serata sarà Paola Di Benedetto che, dopo aver preso parte al programma di Paolo Bonolis, è diventata un volto noto del piccolo schermo, partecipando al reality condotto da Alessia Marcuzzi, ossia l’Isola dei Famosi, nell’edizione dello scorso anno.