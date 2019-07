Linea Verde Life Estate sabato 20 luglio 2019 non andrà in onda. Ecco cosa ci sarà al suo posto

Linea verde life sabato 20 luglio 2019 non verrà trasmesso su Rai 1 per lasciare il posto al Moon Day. Sabato 20 luglio non andrà in onda il consueto appuntamento con il programma itinerante Linea verde life estate. In occasione, del primo allunaggio di cinquant’anni fa, la Rai ha pensato di dedicare una speciale programmazione televisiva a questo importante avvenimento. La Rai dedicherà interamente la propria programmazione al 50esimo anniversario dell’allunaggio. Appuntamento unico e da non perdere. Domani a partire dalle nove andrà in onda prima uno speciale di Uno mattina estate – Moon Day poi andrà verrà trasmessa la trasmissione La luna di settembre al posto del programma Linea verde estate. Anche il programma Linea Blu non andrà in onda, lasciando il posto alla trasmissione Gagarin: primo nello spazio

Linea Verde Life Estate torna sabato 27 luglio 2019 dal Lago di Bracciano.

L’appuntamento con il programma di Rai 1 è rinviato a sabato 27 luglio 2019 in compagnia di Marcello Masi e Chiara Giallonardo, che saranno in collegamento direttamente dal Lago di Bracciano. Continuerà il viaggio dei due conduttori che condurranno il pubblico alla scoperta di alcune delle città più verdi e sostenibili d’Italia. La scorsa settimana il programma fatto la sua tappa in Puglia, dopo il suggestivo approdo a Taormina di due settimane fa.