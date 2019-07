Domani su Rai 1 andrà in onda un nuovo imperdibile appuntamento del viaggio di Linea Verde Estate. Nella nuova puntata in onda alle 12.20 su Rai 1 i conduttori proseguiranno il loro viaggio in Veneto, alla scoperta di un magnifico territorio. Domenica 21 Luglio ci sarà una tappa lungo il versante adriatico, alla scoperta delle bellezza della spiaggia di Porto Caleri, all’interno del territorio di Rosolina Mare, in Veneto. Si tratta di 44 ettari di estensione, oltre 4 chilometri di sentieri passando dalla pineta alle zone umide, dalla macchia alla spiaggia. Un susseguirsi di paesaggi diversi tra passerelle di legno sospese e piccoli sentieri sterrati, situati sul confine settentrionale del Parco Regionale Veneto del Delta del Po.

Linea Verde Estate: domenica 21 luglio 2019 tappa al giardino botanico di Porto Caleri in Veneto

Sempre in Veneto la conduttrice Federica de Denaro accompagnerà il pubblico da casa alla scoperta dell’incantevole Giardino Litoraneo botanico porto Caleri. Federico Quaranta mostrerà al pubblico l’allevamento dell’ostrica “rosa” del Delta del Po, allevata e commercializzata sin dal 2017 grazie ad un sistema molto particolare. Un arenile di sabbia bianca lungo 6 chilometri, un sistema di dune, che offre dei bellissimi panorami e una rara Ed unica biodiversità tra flora e fauna locale. L’appuntamento è per domenica 21 Luglio 2019 , alle ore 12.20 su Rai 1 con Linea Verde Estate.