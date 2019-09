Al via oggi lunedì 16 settembre 2019 la nuova edizione del programma di Rai 2 “Detto Fatto”, condotto anche quest’anno da Bianca Guaccero. Tante le novità in programma per la nuova edizione del factual show di Rai 2. Il programma prenderà il via oggi lunedì 16 settembre 2019 su Rai 2 con una nuova fascia oraria, ossia avrà inizio alle 14.50, e sarà trasmesso ogni giorno in diretta per consentire appieno l’interazione del pubblico da casa.

I nuovi protagonisti di Detto Fatto al via oggi lunedì 16 settembre 2019.

Ci saranno due nuovi protagonisti all’interno della trasmissione di Rai 2 Detto Fatto, molto amati dal pubblico. Stiamo parlando dell’esperta di stile Carla Gozzi, che curerà alcune rubriche si occuperà del cambio look, e e di uno degli amatissimi giudici del programma di Rai 1 Ballando con le Stelle. Stiamo parlando dell’irriverente Guillermo Mariotto, che commenterà con occhio critico e dissacrante il programma. Confermata la presenza di Gianpaolo Gambi, che intratterrà con la sua verve comica il pubblico da casa ed in studio.

Gli ospiti e i tutorial della prima puntata di oggi lunedì 16 settembre 2019.

Nel corso della prima puntata, sarà ospite Alba Parietti che si farà realizzare uno splendido make up da Simone Belli, protagonista lo Chef Andrea Mainardi che ospiterà la star del web Camihawke. Ci sarà in collegamento da Napoli Stefano De Martino, oggi al debutto con “Stasera tutto è possibile”. Arriverà un nuovo tutor, il medico estetico Dario Tartaglini, e ritroveremo Jennifer dalla Zorza, esperta di moda intimo. Debutterà “Dai che ce la fai!” nuova rubrica che apre le porte a coloro che ritengano di avere delle abilità particolari.

Detto Fatto: i protagonisti della nuova edizione al via oggi lunedì 16 settembre 2019!

Il pubblico ritroverà in questa nuova edizione Jo Squillo e Filippo Nardi, Maria Teresa Ruta, Giovanna Civitillo e Raimondo Todaro, Elisa D’Ospina, il dentista del sorriso Giovanni Macrì, Jill Cooper, il make up artist delle dive Simone Belli, gli stilisti delle spose Pinella Passaro e Gianni Molaro, lo chef Ilario Vinciguerra, e l’astrologo Mauro Perfetti. Tra le new entry la conduttrice Emanuela Folliero, che curerà una sua rubrica. L’appuntamento è per oggi alle 14.50 su Rai 2!