Stasera tutto è possibile: anticipazioni lunedì 16 settembre 2019. Ospite Simona Ventura

Stasera lunedì 16 settembre 2019 su Rai 2 andrà in onda la prima puntata della nuova stagione del programma dal titolo Stasera tutto è possibile. A condurre la nuova edizione del programma ci sarà Stefano De Martino che prenderà il posto di Amadeus, conduttore delle scorse edizioni impegnato nella preparazione del festival di Sanremo. Nella prima puntata di stasera lunedì 16 settembre 2019 vedremo al debutto Stefano De Martino al timone del comedy show di Rai 2, che come nelle altre edizioni si prepara a regalare tanto divertimento e buon umore al pubblico da casa ed in studio.

Gli ospiti di Stasera tutto è possibile di lunedì 16 settembre 2019.

Direttamente dall’auditorium Rai di Napoli saranno ospiti del programma condotto da Stefano De Martino in questa prima puntata la conduttrice Simona ventura, che ieri ha debuttato su Rai 2 La Domenica Ventura, The Jackal, Raul Cremona, Mago Forest, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Ariadna Romero.

Torneranno molti dei giochi “classici” come La Stanza Inclinata, Alphabody, Segui il labiale, Speed Quiz, con l’aggiunta di quelli nuovi, che metteranno a dura prova i concorrenti e la loro capacità di improvvisazione. Nessuna competizione all’interno della gara, il cui unico obiettivo sarà quello di divertirsi e divertire. Stasera tutto è possibile è basato sul format Anything Goes e licenziato da Endemol Shine, per la regia di Sergio Colabona.