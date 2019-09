Al via oggi la nuova edizione de I Fatti Vostri. Torna in onda dal 16 settembre 2019, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 11.15 su Rai 2, la trasmissione condotta da Giancarlo Magalli e Roberta Morise, con la regia di Michele Guardì. Per gli interventi di approfondimento e storia c’è sempre il dprof. Umberto Broccoli, per gli aggiornamenti meteorologici c’è il Colonnello Morico. Non può mancare a curare gli spazi musicali la band di sette diretta da Demo Morselli. New entry di questa edizione il cantante e attore Graziano Galatone. Presenza fissa della trasmissione il noto astrologo Paolo Fox.

La classifica della settimana dal 16 al 23 settembre 2019 di Paolo Fox.

Torna lo spazio dell’Oroscopo con l’astrologo Paolo Fox che oggi lunedì 16 settembre 2019 ha svelato al pubblico de I Fatti Vostri la classifica dei segni zodiacali valida per la settimana dal 16 al 23 settembre 2019. Quest’anno l’angolo della classifica passa al lunedì all’interno della trasmissione quotidiana di Rai 2. Scopriamo insieme la nuova classifica di Paolo Fox. Al dodicesimo posto troviamo, posizionato all’ultimo posto, il Cancro, all’uncidesimo si colloca lo Scorpione, al decimo troviamo il Capricorno, al nono l’Ariete, all’ottavo il Leone, al settimo i Pesci.

In zona alta della classifica al sesto posto ci sono i Gemelli, al quinto il segno zodiacale del Toro, al quarto il Sagittario. In zona podio al terzo posto si posiziona la Bilancia, al secondo la Vergine, ed in testa alla classifica della settimana troviamo l’Acquario. Il nuovo appuntamento con la classifica dei segni di Paolo Fox è per lunedì 23 settembre 2019 all’interno del programma I Fatti Vostri.