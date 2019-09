La prima serata del martedì di La 7 è nuovamente dedicata alla politica, l’economia e la satira con la nuova stagione di Di Martedì, condotta da Giovanni Floris. Lo scorso appuntamento con il talk show ha visto la partecipazione di personaggi di spicco del panorama politico italiano come Nicola Zingaretti, segretario del Pd e Luigi Di Maio, neo Ministro degli esteri.

“Ottenuta la fiducia in Parlamento ora serve conquistare quella degli italiani. Conte non è il nuovo leader M5S, il suo ruolo è di continuare a realizzare il programma di governo”, ha dichiarato Di Maio nello studio di Di Martedì. A proposito delle pensioni Quota 100 ha affermato: “Non si torna alla legge Fornero. Il meccanismo è di tre anni, ma nulla escluda che si rinnovi o si passi a quota 41″. Di pensioni e Quota 100 si è discusso anche con la professoressa Elsa Fornero, ospite di casa a Di Martedì.

Il nuovo assetto politico dell’Italia è stato commentato assieme a Pier Luigi Bersani di articolo Uno e Carlo Calenda di Siamo europei. Carlo Cottarelli, direttore osservatorio conti pubblici italiani, a proposito del rischio dell’aumento dell’Iva, ha precisato a Di Martedì:”Servono meno di 23 mld per evitare l’aumento perché rispetto a giugno i tassi di interesse sono scesi e ci sono meno provvedimenti che ci indebitano, per ora servono 15 mld circa”

Di Martedì, anticipazioni della puntata di oggi, 17 settembre 2019

A Di Martedì, questa sera 17 settembre 2019 verrà dibattuta la fuoriuscita di Renzi dal Pd e delle inevitabili ripercussioni nel mondo politico. I vari aspetti della questione verranno affrontati grazie all’intervento di un nutrito numero di esperti, tra cui diversi giornalisti, ospiti fissi della trasmissione.

Gli appuntamenti fissi di Di Martedì

Questa sera a Di Martedì troveremo Gene Gnocchi che ci intratterrà con la sua irresistibile satira e le rubriche di approfondimento della trasmissione, tra cui i sondaggi curati da Nando Pagnoncelli.