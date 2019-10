DiMartedì anticipazioni della puntata di oggi 1 ottobre 2019

Oggi 1 ottobre 2019 andrà in onda una nuova puntata di DiMartedì, il talk show del martedì di La7, condotto da Giovanni Floris. Il programma affronta i temi della politica e dell’economia più stringenti con l’aiuto dell’analisi di esperti presenti in studio oppure in collegamento. Nel corso della puntata andata in onda martedì scorso è stato trattato il tema della riforma delle pensioni e di Quota 100 con l’intervento della professoressa Elsa Fornero e del Presidente dell’Inps, Pasquale Tridico.

Il fatto del giorno è l’approvazione della Nadef con la sterilizzazione dell’aumento dell’Iva e l’ obiettivo di deficit pari al 2,2% del PIL. Tra gli interventi previsti nella Legge di Bilancio 2020: la riduzione del carico fiscale sul lavoro, l’aumento della produttività del sistema economico, della pubblica amministrazione e della giustizia, la digitalizzazione dei pagamenti e la lotta all’evasione fiscale.

La riduzione del cuneo fiscale a diMartedì

Carlo Calenda di Siamo europei la scorsa settimana ha dichiarato a diMartedì:”E’ intelligente abbassare le tasse, ad esempio riducendo il cuneo fiscale, se c’è spazio di manovra per farlo, ma se ma per abbassarle devi pagarti da solo la sanità o pagare le lezioni provate di inglese a tuo figlio perché a scuola l’insegnante non c’è , non conviene. Chi investe mette in moto l’economia molto più dei bonus, che spesso restano tra i risparmi”.

Oggi 1 ottobre 2019 a diMartedì

Questa sera a diMartedì le consuete rubriche di approfondimento ed i sondaggi illustrati da presidente di Ipsos Nando Pagnoncelli. Presenze fisse della trasmissione Emmanuela Bertucci ed un nutrito gruppo di giornalisti. La scorsa settimana sono intervenuti: il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio, i direttori Pietro Senaldi, Libero, Marco Damilano, Alessandro Sallusti ed i giornalisti Gerardo Greco, Concita De Gregorio, Ilaria Sotis. Imperdibili i siparietti di Gene Gnocchi a cui a affidata la satira politica.