Domani andrà in onda una su Rai 1 alle 14 la seconda puntata della nuova stagione di “Domenica In”, condotta come sempre da Mara Venier. Ci saranno come di consueto tante interviste, momenti di emozione e di divertimento in compagnia della padrona di casa con gli ospiti della puntata. Mara Venier si prepara a bissare il successo del suo appuntamento domenicale che la scorsa settimana ha debuttato con le interviste di Romina Power, Giulia de Lellis, e Amadeus. Questa settimana toccherà a Stefano De Martino raccontarsi in una lunga intervista con la conduttrice in cui parlerà di successi personali e professionali e del debutto alla conduzione del programma di Rai 2 Stasera tutto è possibile.

A seguire Mara Venier intervisterà l’attrice Gina Lollobrigida, con cui parlerà a lungo e dettagliatamente della denuncia sporta dai familiari dell’attrice nei confronti del suo assistente Andrea Piazzolla e ripercorrerà gli amori e la vita sentimentale dell’artista.

Domenica In: Mara Venier intervista di nuovo in studio Renzo Arbore!

Dopo l’intervista della scorsa stagione a Renzo Arbore la conduttrice avrà nuovamente il piacere di avere in studio domani domenica 22 settembre 2019 l’artista, che con la Venier ricorderà la figura di Gianni Boncompagni e ripercorrerà le tante pagine della televisione che i due hanno diviso e condiviso.

Per gli spazi musicali saranno ospiti della puntata interverranno Elodie, interprete del successo estivo “Margarita”, e Riccardo Cocciante, in giro nuovamente nei teatri italiani il suo musical “Notre-Dame de Paris”. Nel ruolo di opinionista molto speciale della domenica di Mara Venier ci sarà sempre la cantante Orietta Berti che continuerà ad intervenire con la sua verve e spiccata ironia.