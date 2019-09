Al via oggi la seconda puntata della nuova stagione di Linea Verde. Nella scorsa puntata la nuova coppia di conduttori Ingrid Muccitelli e di Beppe Convertini ci ha portato alla scoperta delle bellezze suggestive della Sicilia, visitando i Monti Iblei, tra le province di Siracusa, Ragusa e Catania. Oggi con la nuova tappa il programma di successo di Rai 1 ci condurrà alla scoperta della magnifica Mantova. Si tratta di una città ricca di acqua, circondata da tre laghi artificiali grazie ai quali si è sviluppata molto l’agricoltura, ed è inoltre ricca di tesori rinascimentali.

Linea Verde alla scoperta della magnifica città di Mantova e delle sue bellezze.

Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini, insieme a Peppone, cercheranno di scoprire gli aspetti più belli e interessanti di Mantova e di svelarne segreti e sapori. Mantova è rinomata anche da un punto di vista gastronomico, come ad esempio per le sue specialità ossia i tortelli di zucca e la torta sbrisolona. Si scopriranno anche gli allevamenti di Beluga, dal quale si produce il caviale, le coltivazioni della zucca e la magnifiche distese di fiori di Loto. Ampio spazio anche ai monumenti della città. L’appuntamento con Linea Verde è per oggi domenica 22 settembre 2019 alle 12.20 su Rai 1.