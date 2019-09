Domani domenica 29 settembre andrà in onda su Rai 1 come di consueto alle 14 una nuova puntata del programma domenicale condotto da Mara Venier “Domenica In”. In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma la conduttrice realizzerà una lunga ed approfondita intervista al giornalista Maurizio Costanzo, nella quale il noto conduttore parlerà della sua carriera professionale, dell’amore, dei suoi affetti più importanti e del ruolo di nonno nel suo programma di interviste “S’è fatta notte”, che tornerà su Rai 1 da lunedì 30 settembre, sempre nella collocazione in seconda serata.

Ospiti a Domenica In domenica 29 settembre 2019 Stefano De Martino, Loretta Goggi, Peppino di Capri, Eva Grimaldi

Ospite della puntata di domenica 29 settembre di domenica è in farà Loretta Goggi protagonista del programma di Rai 1 nel ruolo di giurata di Tale e quale show 2019, che canterà alcune delle sue più celebri canzoni e presenterà insieme a Max Giusti il nuovo film del quale è la protagonista dal titolo “Appena un minuto”. Tornerà nello studio di Domenica In anche Stefano De Martino e si renderà protagonista di un divertente gioco musicale, che coinvolgerà la stessa Mara Venier e tutto il pubblico.

Ospite musicale della puntata sarà Peppino Di Capri, che allieterà il pubblico con alcuni dei suoi più grandi successi come “Champagne”, “Nun è peccato” e tante altre. Non mancheranno le domande piccanti dell’opinionista Orietta Berti. Eva Grimaldi, protagonista della edizione 2019 di “Tale E Quale Show”, farà una lunga intervista con la conduttrice racconterà la sua nuova vita al fianco di Imma Battaglia, che ha sposato da poco. Il nuovo appuntamento con Domenica In è per domani domenica 29 settembre 2019 alle 14 su Raiuno in compagnia di Mara Venier i suoi ospiti e le sue interviste.